Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Elektra, tiene algo que decirle al SAT luego de que aumentaron las exigencias para que pague sus impuestos.

Este miércoles 12 de junio, el tema de la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego tuvo una mención durante la sección “Quién es quién en las mentiras” de la mañanera de AMLO.

Y, de manera más precisa, se hizo referencia al tratamiento de su deuda fiscal con el SAT en la Corte, lo cual no le hizo mucha gracia a Ricardo Salinas Pliego que lanzó un importante mensaje.

“ Si no se debe, no se paga ”, precisó un molesto Ricardo Salinas Pliego sobre lo que tiene que decirle al SAT para callar las exigencias de que cumpla con supuestas obligaciones.

A través de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego habló las exigencias que ha recibido Grupo Elektra por parte del Gobierno Federal para pagar más impuestos de los que sus empresas ya han saldado.

Así pues, en el mensaje que tenía que decirle al SAT aseguró que no pagará los montos que estiman cobrarle ya que son procedimientos que estaban resueltos.

Ricardo Salinas Pliego no se salva: le niegan amparo para no pagarle 2 mil millones de pesos al SAT

Y también porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la única autoridad facultada para ratifica o rechazar que Ricardo Salinas Pliego tiene pagos pendientes con el SAT.

Ante las reiteradas presiones que emanan del Ejecutivo Federal y en particular del SAT sobre los casos de mis empresas en los tribunales federales, les recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contra peso; seguiremos defendiendo nuestra causa...

De igual manera, Ricardo Salinas le dijo al SAT que no está dispuesto a ceder a sus exigencias para que pague debido a que los cobros que pretende hacerle el organismo son “ erróneos y abusivos ”.

Además de que la única sentencia que aceptará en su asunto con el SAT es aquella que emita la SCJN porque con su independencia del Gobierno Federal será quien “decida lo correcto”.

Jamás consentiremos ni concederemos ante lo que consideramos cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos. Como ya lo he dicho: si se debe, se paga; si no se debe, no se paga.

Ricardo Salinas Pliego