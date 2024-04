El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó al presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, así como el término gobiernícolas, con el cual el tercer hombre más rico de México hace referencia a la administración actual.

Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos de créditos fiscales que suman 63 mil millones de pesos, por los cuales la empresa ha buscado ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego mostró supuesta preocupación por las pensiones de los mexicanos por la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que las cuentas inactivas de Afores, de personas mayores de 70 años, podrán ser transferibles a este fondo.

Sin embargo, hoy 25 de abril, durante su conferencia mañanera, López Obrador descartó la posibilidad retirarle la concesión de TV Azteca a Ricardo Salinas Pliego ante los adeudos del tercer hombre más rico de México ante el SAT.

AMLO explicó que TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, inició una campaña en contra de su gobierno desde la publicación de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues este medio aseguró que se promovió entre los niños la difusión del “virus comunista”.

Sin embargo, el presidente dijo no estar interesado en lo material o en la acumulación de dinero:

En ese sentido, dijo que la disputa con Ricardo Salinas Pliego no es personal pero afirmó que sentiría vergüenza de subirse a un yate como los que ostenta Ricardo Salinas Pliego:

“No creo que a Ricardo Salinas no le importe que yo cambie de modo de pensar, yo siento lo mismo, es recíproco, que él no va a cambiar su manera de pensar. Que es lo que queda, respeto, yo soy muy feliz como soy: a él le gustan los yates, a mí me daría pena y me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre”

AMLO