Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, anunció una denuncia por lo que señaló como ataques en contra de Banco Azteca llevados a cabo a finales de 2023, hecho que fue considerado como “terrorismo financiero” por la firma.

Grupo Salinas informó que una corte federal del distrito norte de California en Estados Unidos inició un proceso de identificación y persecución legal en contra de quienes publicaron fake news o noticias falsas en torno a una supuesta quiebra de Banco Azteca.

Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, reveló para El Universal que la publicación de estas fake news provocaron una salida de 6% de recursos en cuanto usuarios de Banco Azteca.

Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego publicó un comunicado hoy martes 30 de abril, con el que anunció una denuncia formal ante “los autores materiales e intelectuales de las campañas de desprestigio y terrorismo financiero en contra de Banco Azteca”.

En ese sentido, fue publicado el siguiente mensaje en la red social X de Grupo Salinas:

En el comunicado se afirma que Grupo Salinas “no cesará hasta asegurar que todo el peso de la ley caiga sobre quienes intentaron, sin éxito”, afecta la confianza y solidez de Banco Azteca. En ese sentido, la difusión de esta información fue calificada como “terrorismo financiero”.

Ricardo Salinas Pliego también compartió un mensaje en su redes sociales con advirtió una denuncian en contra de quienes difundieron ataques contra Banco Azteca; “vayan aflojando el cuerpo”, amenazó el presidente de Grupo Salinas.

Este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales:

Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el SAT por adeudos de créditos fiscales que suman 63 mil millones de pesos, de acuerdo con el último informe hecho público por el Gobierno de México el 22 de marzo de 2024.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del 4 de marzo de 2024, AMLO reveló que le propuso a Ricardo Salinas Pliego reducir legalmente 8 mil millones de pesos de su adeudo, pero el presidente de TV Azteca no aceptó.

“Entonces me busca Ricardo y le digo sí, ‘vamos a ver cómo se resuelve’ y le pido al director del SAT y al procurador Fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad, de todas manera la quita era importante, creo que de 8 mil millones, tenía que pagar 14 (mil millones), ese era el acuerdo, no el acuerdo, a lo que nosotros llegamos a decir, hasta aquí se puede legalmente con tal de llegar a un acuerdo (…) Yo dije ‘lo asumo’, porque tengo mi conciencia tranquila, propónganle y lo asumo y no quiso”

AMLO