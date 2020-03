"No moriremos por coronavirus pero sí de hambre", dice Salinas Pliego

"El aislamiento y la crisis económica dejaría a miles de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida", considera el empresario

México.- "No moriremos por coronavirus pero sí vamos a morir de hambre". Fueron las polémicas declaraciones que lanzó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

Salinas Pliego sostiene que "el aislamiento y la crisis económica" derivada de las medidas preventivas para hacer frente al Covid-19 dejará "a miles de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida ".

México declaró este 24 de marzo el inicio de la Fase 2 -dispersión comunitaria- por el Covid-19, enfermedad que a la fecha ha causado la muerte de 5 personas en el país. Como parte de las medidas para evitar la propagación de la enfermedad, en algunos estados del país y en la Ciudad de México, se han tomado determinaciones como el cierre de comercios.

Salinas Pliego asocia hambre con cese de actividad económica

Ricardo Salina Pliego asegura que "paralizar toda la actividad económica de tajo significa hambre", lo que en poco tiempo, advirtió, "se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos".

"Porque resulta que el estómago no sabe esperar” Ricardo Salinas Pliego. Presidente de Grupo Salinas

El empresario afirmó, durante una reunión con sus directivos que, aunque el coronavirus existe, éste no es mortal, por lo tanto, comentó "debemos olvidarnos de la ecuación equivocada que virus es igual a muerte... no es cierto”.

El presidente de Grupo Salinas dijo que lo que sí es mortal “es el aislamiento y la crisis económica que dejaría a miles de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida.

"Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre" Ricardo Salinas Pliego. Presidente de Grupo Salinas

La inmensa mayoría en México no vive de sus ahorros

Ricardo Salinas Pliego señaló que en México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo... "No vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría vive al día".

Insistió en que la mayoría de la población mexicana "dejará de generar ingresos hoy y mañana simplemente no tiene qué comer", por lo que señaló que "la vida no puede detenerse, pues hay que salir a luchar para detener este tempestad económica”.

En sus declaraciones ante el panorama mundial por el coronavirus, el empresario advirtió que "hoy estamos mal, las calles vacías, todo cerrado: escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos", por lo que consideró que "esto no puede ser, la vida tiene que continuar”.

Salinas Pliego comentó que si bien "el miedo es muy mal consejero, nos han metido a todos el miedo a morir por el virus. Veamos primero los datos duros del virus".