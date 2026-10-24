Luego de que se diera a conocer la cancelación de los conciertos del Calvin Harris en CDMX, Profeco dio a conocer se que se mantendrá al pendiente de los reembolsos.

Profeco señala que revisará que todos los reembolsos por la cancelación de conciertos de Calvin Harris se realicen en tiempo y forma.

Profeco se pronunció acerca de reembolso por cancelación de Calvin Harris en CDMX

A través de un comunicado en redes sociales, Profeco dio a conocer que estará supervisando el reembolso de boletos por la cancelación de Calvin Harris en CDMX.

Los cuales corresponden a los días 30 y 31 de octubre, como parte del Live at Fray Nano, el cual no realizará por razones que no dio a conocer la promotora.

Profeco reembolsos Calvin Harris (Especial)

Asimismo, Profeco también revisará el reembolso del concierto de Sean Paul y Deorro del 29 de octubre del Live at Fray Nano, que también fue cancelado.

El organismo señaló que revisarán que se respeten los derechos de los consumidores, mismos que protegerán en todo momento durante el proceso anteriormente señalado.

Reembolso de boletos por cancelación de Calvin Harris en CDMX será total

Durante la tarde del 23 de octubre, NPU Live anunció la cancelación de la serie de conciertos Live at Fray Nano, que incluyen las presentaciones de Calvin Harris ya mencionadas.

Debido a esto, NPU Live señaló que el reembolso de boletos de Calvin Harris será total; esto incluye el precio del mismo, así como todos los recargos hechos durante la transacción.

Asimismo, se notificó que el reembolso se hará de manera automática a los fans que adquirieron su pase, al método de pago utilizado durante la compra de los accesos.

De ahí que Profeco esté al pendiente del proceso, para que todo el mundo reciba su dinero en el plazo y conforme a lo establecido por la propia promotora del evento.