Grupo Radio Centro (GRC), dirigido por Francisco Aguirre, participará en la licitación de las 2 nuevas cadenas nacionales de televisión, informa este sábado el diario Reforma.

Aguirre, presidente del consejo de administración y director general de la empresa, se reunió ayer viernes con Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “para externarle ese deseo y conocer más detalles del concurso”, indica este sábado el mencionado rotativo en su sección de Negocios.

La reunión duró 3 horas. Entre los temas que se trataron destacan el procedimiento y las fechas establecidas por el IFT para llevar a cabo la licitación.

El Reforma indica que Francisco Aguirre declinó hacer comentarios sobre la reunión y su participación en la licitación.

Cabe mencionar que la familia Aguirre ya estuvo en contacto con la televisión, pues, de 1967 a 1972, Francisco fue director de Canal 13, hasta que fue expropiado por el gobierno.

El primer paso que tendrá que desahogar GRC es la opinión favorable en materia de competencia por parte del IFT, para que se compruebe que no tiene relación con Televisa, agente preponderante en telecomunicaciones, y TV Azteca.