Luego de mucha espera, y a unos días de estreno de la película, se confirmó que sí tendremos palomera de El Señor de los Anillos en Cinépolis.

La palomera de El Señor de los Anillos en Cinépolis será de metal estará decorada con una imagen de Helm Hammerhand y un mapa de la Tierra Media.

Además de que en esta ocasión tendrá una tapa, también metálica, la cual tendrá el nombre de la película; para que puedas llevarte tus palomitas después de la función.

Si no puedes esperar por tu coleccionable de El Señor de los Anillos, aquí te dejamos todos los detalles.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (Warner Bros. Discovery)

Precio de la palomera de El Señor de los Anillos en Cinépolis

Vayamos primero por lo más importante, que es el precio de la palomera de El Señor de los Anillos en Cinépolis.

De acuerdo con la información oficial, el precio de la palomera de El Señor de los Anillos en Cinépolis será de 160 pesos en todos los complejos de la exhibidora.

Hay que señalar que se venderá por separado, es decir, no formará parte de ningún combo o promoción especial por parte del cine.

Además de que el precio ya incluye las palomitas con las que se llenará el recipiente al momento de la compra.

Palomera de El Señor de los Anillos (Cinépolis)

¿Cuándo se venderá la palomera de El Señor de los Anillos en Cinépolis?

La palomera de palomera de El Señor de los Anillos en Cinépolis se venderá a partir del 4 de diciembre de 2024 para socios Club Cinépolis.

La venta general al público será un día después, el 5 de diciembre de 2024; estará disponible hasta la primera semana de enero o agotar existencias.

Hay que mencionar que cada complejo manejara una disponibilidad diferente, es decir, no todos contarán con la misma cantidad de coleccionables al momento de la venta.

Además esta palomera no se venderá en todos los conjuntos, estando limitada a los cines de mayor relevancia en el país; no obstante, no se dio a conocer cuáles serán estos puntos de venta.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (Warner Bros. Discovery)

Con información de Vasos de Cine y Coleccionables y Cinépolis.