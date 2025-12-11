Miller High Life encendió la temporada decembrina con el lanzamiento de The Golden Ritual, una campaña que reinterpreta el tradicional rito mexicano de las 12 uvas.

La marca presentó una edición limitada de las primeras esferas doradas comestibles elaboradas con cerveza Miller High Life, un giro innovador a una costumbre profundamente arraigada.

Estas esferas doradas, suaves y con una textura similar a la de una uva dulce, buscan transformar la tradición en un gesto moderno que refleja el espíritu de la marca conocida como “El Champagne de las Cervezas”.

Así son las nuevas esferas navideñas de Miller High Life hechas con cerveza (Especial)

Miller High Life convierte el brindis en un momento extraordinario

Carlos Alejandro Rosas, Brand Manager de Miller High Life, explicó:

“En Miller High Life creemos que los rituales son los que transforman una celebración en un momento inolvidable. Con The Golden Ritual buscamos que cada persona encuentre en nuestra cerveza ese destello especial que convierte lo cotidiano en extraordinario”. Carlos Alejandro Rosas, Brand Manager de Miller High Life

Las nuevas esferas de cerveza están pensadas para que consumidores y amigos deseen más celebraciones juntos y más escapadas de fin de semana, logrando que reunirse deje de ser una promesa pendiente y se convierta en un hábito real.

Las nuevas esferas navideñas de Miller High Life están hechas de cerveza (Tomada de video)

Un deseo compartido: más amistad y menos distancia

A diferencia de los rituales clásicos, centrados en deseos personales (como viajar o comprar casa), The Golden Ritual propone un enfoque colectivo: convertir cada brindis en una invitación para ver más a los amigos que más queremos, pero que menos vemos.

La idea surge de una emoción ampliamente compartida: los amigos más valiosos suelen ser los más ausentes debido a agendas saturadas y encuentros aplazados. Miller High Life busca, así, hablarle directamente a la creciente desconexión social.

Según el State of Social Connections Report (Meta + Gallup, 2022), los mexicanos se sienten menos conectados con sus amistades que antes de la pandemia y 37 por ciento declara verlas en persona menos de una vez al mes.