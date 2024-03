El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de amparar a Ricardo Salinas Pliego en su deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implicó recalcularla y habrá una quita de 600 millones de pesos.

Dicha quita por el caso Totalplay tiene que ver con una deuda por dos mil 300 millones de pesos, por lo que con la quita, Ricardo Salinas Pliego aún deberá pagar mil 700 millones de pesos.

AMLO dijo en su conferencia mañanera de este 14 de marzo que hay versiones encontradas sobre el caso pero que el día de mañana informará con mayor claridad sobre el mismo.

“En este caso hay versiones encontradas, es otra operación del pago de impuestos en Totalplay de dos mil 366 millones, lo único que se quito, de acuerdo a la resolución, de seis temas, cinco la Corte le dio la razón al SAT y uno a la empresa de modo que no van a ser dos mil... hay una quita de 600, peor no significa que no se va a pagar, significa que de los dos mil 300, hay una quita de 600, según entendemos tienen que pagar mil 700 millones de pesos”

AMLO