Pues sí, Francisco Aguirre, presidente de Grupo Radio Centro, compitió por una dos nuevas cadenas de televisión abierta nacional y ganó.

Pero ahora el dilema se centra en que de dónde sacará los 3 mil 58 millones de pesos que ofreció en la subasta, por lo que ya se dice que Aguirre negocia con Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea, una sociedad para cubrir dicha cantidad.

El Financiero consultó a Francisco Aguirre al respecto, y en un inicio la negociación con el grupo de Germán Larrea, limitándose a decir que no podía revelar nada hasta el 10 de abril, cuando vence el plazo para pagar la contraprestación, de lo contrario perderá los 415 millones de pesos que dejó en garantía.

Pero en una segunda comunicación el empresario dijo que tiene varios posibles inversionistas, pero que no podía adelantar nada.

?No voy a perder mi dinero, si entré a la licitación y aposté alto fue para ganar?, dijo Aguirre hace una semana destacan Ana Martínez y Mario Maldonado en su nota.

Detallan que al cerrar la jornada de este martes, Radio Centro registró un valor de capitalización de 3 mil 759 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Alrededor de 33 por ciento del capital social de la empresa está flotando en la BMV y 16 por ciento se encuentra en manos de inversionistas institucionales. El 51 por ciento restante pertenece a la familia Aguirre.

Por su parte, al respecto, Grupo México prefirió mantenerse en el hermetismo.

Radio Centro ofreció mil 250 millones de pesos más que CadenaTres, la otra empresa que pujó por una cadena de TV y a la cual ya se le adjudicó el título de concesión.

Si se asociara, Grupo México le permitiría a Radio Centro tener acceso a recursos financieros para hacerse del espectro radioeléctrico y a un catálogo de contenidos para transmitir en los nuevos canales, según los analistas de Ve por Más, Monex e Interacciones.