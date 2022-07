En el marco de la inauguración de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, te mostramos cómo luce desde las alturas.

Este viernes 1 de julio, a 4 años de que AMLO ganara la presidencia, se llevará a cabo la inauguración de la etapa de prueba de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco.

La ceremonia será, de acuerdo con las palabras de AMLO, una especie de celebración por el triunfo de Morena del pasado 1 de julio de 2018.

Y sucederá a pesar de que la obra de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tiene como objetivo comenzar operaciones en 2023, aún no ha sido terminada en su totalidad.

No obstante, la secretaria de Energía Rocío Nahle, compartió una serie de fotografías para conocer cómo se ve la refinería Olmeca hasta ahora.

A través de una publicación de Facebook, Rocío Nahle compartió un aproximado de 24 fotografías de la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Las fotografías, tomadas desde las alturas, muestran los diferentes espacios de la refinería.

Desde una toma panorámica de todas las instalaciones, hasta los detalles como infraestructura y murales, que tiene la construcción.

En las imágenes se pueden observar algunos de los edificios de la refinería cubiertos de ventanales, así como los pasillos y áreas verdes cubiertos de pasto y flores.

La refinería Olmeca cuenta con un pequeño lago dentro de las instalaciones, y está conectada con el puerto de Dos Bocas, el cual se puede observar en la siguiente fotografía.

Asimismo, tiene murales que retratan las cabezas representantes de la cultura Olmeca de México, además de animales como leopardos y garzas y los mantos acuíferos de Tabasco.

La refinería tiene esculturas de cabezas Olmecas, así como área de comedor y vialidades que llevan a cada espacio de ésta.

Según se observa en las imágenes, dentro de la refinería Olmeca en Dos Bocas también estará una gasolinera de Pemex, donde se podrá surtir combustible.

La refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, tiene como objetivo producir 340 mil barriles por día de capacidad, con 17 plantas.

Y a pesar de que se señaló el 2025 como la fecha estimada para que salga el primer lote de petróleo refinado, AMLO apuntó el 2023 como la fecha en la que comenzará dicha producción.

“Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25 (2025). No, vamos a producir el año próximo en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes”

AMLO