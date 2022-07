La refinería Dos Bocas, oficialmente llamada “Olmeca”, se inaugura hoy viernes 1 de julio de 2022, pero ¿ya está terminada?

Desde el 14 de octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la refinería Dos Bocas sería inaugurada el 1 de julio de 2022 .

En aquella ocasión, AMLO dijo que se había elegido el 1 de julio con el fin de celebrar el cuarto aniversario de su victoria en las elecciones de 2018.

Cabe destacar que cuando AMLO anunció la fecha de inauguración, la refinería Olmeca tenía apenas un avance del 24 por ciento .

Hoy viernes 1 de julio, la refinería Dos Bocas o refinería Olmeca todavía no está terminada.

Así lo reconoció el propio presidente AMLO en la mañanera del 27 de junio cuando señaló que este viernes únicamente inauguraría la etapa de prueba de la refinería.

Por otro lado, el presidente AMLO y Rocío Nahle, secretaria de Energía, aseguraron que la refinería Dos Bocas costaría 8 mil millones de dólares (más de 160.491 mil millones de pesos).

Pero el viernes 24 de junio, AMLO admitió que el costo de la refinería Dos Bocas o refinería Olmeca aumentó entre 11 y 12 mil millones de dólares (más de 240.7 mil millones de pesos).

El complejo de la refinería Dos Bocas o refinería Olmeca iniciaría operaciones hasta 2023.

Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de fuentes de Reuters, la refinería Olmeca tendría una operación del 80% de su capacidad a finales del 2025, en el mejor de los casos.

Se prevé que la refinería Dos Bocas tenga una capacidad de 340 mil barriles por día de capacidad, con 17 plantas.

A pesar de los pronósticos de que la refinería Dos Bocas no podría producir hasta en el 2025 o inicios del 2026, AMLO se aferró y aseguró que a partir del 2023 comenzará la refinación de petróleo para lograr el propósito de no comprar gasolinas en el extranjero.

“Están diciendo que no va a haber producción hasta el 25 (2025). No, vamos a producir el año próximo en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes”

AMLO