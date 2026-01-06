A través de las redes sociales, la cadena Pollo Feliz enfrenta polémica por posible multa a empleados por usar el celular, tras viralizarse un aviso en el que incluso se les prohíbe hasta cualquier equipo de sonido.

“A todos los colaboradores de esta empresa se les comunica que al que se le sorprenda haciendo uso del celular así como cualquier equipo de sonido en horarios de trabajo se le sancionará”. Pollo Feliz

Dicha sanción que estípula la empresa Pollo Feliz para sus empleados por utilizar celular asciende a 200 pesos de multa, y para concluir el aviso remata con la frase “sobre aviso no hay engaño”.

Acción que causa polémica sobre Pollo Feliz, y por lo que ya son muchos los que se preguntan sobre si es legal.

#PolloInfeliz Además de gandallas solo falta que les pongan grilletes a sus empleados...💪🏻 pic.twitter.com/3SZL33CgXH — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) January 6, 2026

¿Es legal que Pollo Feliz imponga multa a empleados por usar el celular?

Ante la polémica con Pollo Feliz sobre posible multa a empleados por usar el celular, en México esta acción no es legal conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pues la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe, por lo que solo se permiten las deducciones legales en el salario de los trabajadores.

Sin embargo, el uso del celular si puede ser regulado o prohibido durante el horario laboral para los empleados, especialmente si causa distracción, afecta a la productividad o representa riesgos de seguridad o confidencialidad.

Asimismo, los empleados que no atiendan a la regulación o prohibición sobre el uso del celular inscritas en el reglamento interno de trabajo podría enfrentar consecuencias, bajo la ley como: