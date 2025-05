El próximo 28 de mayo es el Día de la Hamburguesa en Burger King, por lo que te decimos las ofertas que tendrán; así como otras promociones y sus fechas.

Si bien no se sabe exactamente porqué surgió el Día de la Hamburguesa, en Burger King no es excusa para no celebrar.

Estas son las ofertas y promociones por el Día de la Hamburguesa en Burger King

Burger King anunció una serie de ofertas y promociones por el Día de la Hamburguesa, las cuales comenzarán desde antes del 28 de mayo:

26 de mayo: a las 100 primeras personas en llegar a cualquier sucursal, se les dará una hamburguesa gratis

28 de mayo: todos los consumidores se llevarán una Whopper gratis en la compra de cualquier combo

Del 5 al 30 de mayo: en la aplicación ‘Mi Burger King’ podrás ganar coronas con el Programa de Lealtad; además un cupón digital para dos combos medianos (Crispy Chicken y Rodeo Burger) por 179 pesos y una Whopper gratis

Del 25 al 28 de mayo: se activará la landing page “Una junta con el rey”, en donde podrás agendar una hora en el calendario para no olvidar ir por una Whopper gratis

Por lo que habrá que estar atento a estas fechas para tener la celebración del Día de la Hamburguesa en Burger King.

Usuarios se instalan a las afueras de sucursales de Burger King por el Día de la Hamburguesa

Aunque al principio era solo un rumor, el hecho de que Burger King revelara que tiraría “la casa por la ventana”, hizo crecer las especulaciones entre los usuarios.

Esto hizo que muchos de ellos comenzaron a acampar afuera de las sucursales de Burger King para garantizar su Whopper gratis.

Pero como ya se reveló, Burger King tendrá varias promociones que no solo serán exclusivas para el 28 de mayo, sino para todo el mes de mayo.

Aunque solo será el 28 de mayo cuando se regalen las hamburguesas solo a las 100 primeras personas que entren a cualquiera de las 450 sucursales de Burger King en el país.