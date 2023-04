¿Sabor aire? Una mujer que compró té verde de la marca Great Value terminó denunciando a la marca ante la Profeco.

¿Por qué? En un video subido a TikTok, la mujer exhibió a Great Value ante Profeco, pues cada sobre de té estaba vacío.

El video con la denuncia de la mujer se hizo viral en TikTok, donde ha generado indignación y reclamos para que Profeco sancione a Great Value por la estafa.

Estas son las 3 peores tortillas de harina según Profeco; no las uses para tus quesadillas

Estos son los 5 peores condones según Profeco; no los uses este Día de San Valentín

El video fue compartido por la usuaria de TikTok Dulce Mendoza (@dulcemendoza319) quien contó que después de comprar su té Great Value, se dispuso a prepararse una taza.

Sin embargo, lo que esperaba fuera un momento reconfortante, se llenó de estrés pues al abrir uno de los sobres, la usuaria de TikTok descubrió que estaba prácticamente vacío.

Si bien, cada sobre del té Great Value contenía un saquito para guardar té, la hierba que sirve para preparar la bebida brilló por su ausencia.

Dulce Mendoza dijo que le tomó poca importancia y se dispuso a usar otro sobre de té Great Value, descubriendo que también estaba vacío.

La usuaria de TikTok contó que lo mismo le pasó una y otra vez, intentando encontrar un sobre completo del té Great Value.

“Quiero hacer este vídeo porque me compré unos tecitos Great Value. Resulta que me iba a ser un té y la sorpresa es que lo abro, saco un sobrecito y está totalmente vacío. Dije, ‘bueno, no pasa nada’; saqué otro y fue lo mismo, vean, está sellado, lo voy a abrir, ¿qué pasa? Vacío”

Dulce Mendoza, usuaria de TikTok