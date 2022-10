¿App de Citibanamex no es compatible con la versión 16.1 de iOS? Usuarios recibieron un mensaje de alerta del banco y les piden no actualizar su celular.

A través de redes sociales, usuarios de la app de Citibanamex han compartido un mensaje de texto que les llegó alertando que la aplicación no funciona con iOS 16.1.

¿Qué ha dicho el banco?, ¿qué soluciones da Banamex a los usuarios?

Citibanamex Móvil es incompatible con iOS 16.1

Usuarios de Citibanamex Móvil recibieron un mensaje del banco alertando que la app es incompatible con la versión 16.1 de iOS.

“Detectamos que Citibanamex Movil es incompatible con la versión 16.1 de iOS. Te sugerimos que no actualices tu dispositivo hasta nuevo aviso”. Mensaje de Citibanamex

De acuerdo con los usuarios de la app, al actualizar sus dispositivos a iOS 16.1, la aplicación desactiva el Netkey para ingresar a la banca móvil.

Fallas de la app Citibanamex con iOS 16.1

Denuncia de usuario por la app Citibanamex

“Tuvieron suficiente tiempo desde que salió el beta de iOS 16 para no afectarnos y aún así salen con estas tonterías. Espero lo solucionen rápido. Yo no he actualizado a iOS 16.1 y aún así tengo días sin poder acceder”, señaló un usuario.

Los usuarios de la app Citibanamex señalan que el banco tuvo tiempo para hacer pruebas con iOS 16.1 y no afectarlos, sin embargo, no resolvieron las fallas.

Otro usuario comentó que acudió a una sucursal de Banamex a cambiar su token porque cambió su celular y que al actualizar a iOS 16.1, lo mandaron de nuevo a la sucursal.

¿Qué dijo Citibanamex sobre fallas con iOS 16.1?

Como respuesta a las quejas de usuarios sobre las fallas con iOS 16.1, Citibanamex confirmó que es cierto la incompatibilidad que existe con la app.

A través de Twitter, Citibanamex contestó que detectaron que la aplicación presenta errores de compatibilidad en sus funcionalidades con la versión 16.1 de iOS pero que están trabajando para solucionarlo y notificarán cuando haya solución.

Otra respuesta del banco a los usuarios es que realicen sus operaciones bancarias en sus sucursales y cajeros automáticos: “lamentamos los inconvenientes que esto te ocasiona, agradecemos tu comprensión”.

Buenas tardes. Es cierto. Detectamos que Citibanamex móvil presenta errores de compatibilidad en sus funcionalidades con la versión 16.1 de iOS. Estamos trabajando para solucionarlo y te notificaremos cuando se tenga la solución. — Citibanamex (@Citibanamex) October 25, 2022

La incompatibilidad de la app Citibanamex con iOS 16.1 comenzó a reportarse desde el pasado 22 de octubre, cuando el banco informó que estaban presentando intermitencias en sus servicios de Banca Móvil y BancaNet.

Ese mismo día informaron que sus servicios ya operaban con normalidad y que lamentaban los inconvenientes ocasionados.