Un nuevo fraude bancario está operando en México, donde un delincuente se hace pasar por un ejecutivo de Citibanamex para obtener los datos de las tarjetas de crédito de clientes de esa institución.

Un usuario de Twitter difundió el modus operandi de este nuevo fraude, del cual aseguró fue víctima primero por una llamada telefónica y después con una visita presencial del supuesto ejecutivo de Citibanamex.

El usuario de Twitter Roberto Briones compartió cómo casi es víctima de este nuevo fraude bancario con personas que se hacen pasar por ejecutivos de Citibanamex.

De acuerdo con la denuncia, fue el pasado 18 de octubre ciamdp recibió una llamada de un número desconocido que decidió responder ante la insistencia.

Al atender la llamada, un hombre se identificó como ejecutivo del Citibanamex y le aclaró que el motivo de la llamada era respecto a la tarjeta de crédito registrada a su nombre.

Además, resaltó que le dijeron el tipo de producto específico que era, además de la terminación de la tarjeta, por lo que, de principio, parecía una llamada normal.

Me intentaron a hacer un fraude muy rebuscado haciéndose pasar por @Citibanamex , así que hago este hilo para explicarles en qué consiste y que no caigan. Es un fraude tan rebuscado que creo que vale la pena compartirlo, si pueden hagan ReTweet para que nadie más caiga.

Luego, le explicaron que se había registrado una migración de tarjetas de crédito a otro producto que no cobra anualidad, por lo que querían ofrecerle algo similar.

La propuesta del supuesto ejecutivo de Citibanamex era otorgarle una reposición de su tarjeta con el mismo producto, pero sin anualidad, cosa que aceptó.

Roberto Briones contó que los estafadores tenían acceso a información privada de su tarjeta de crédito, pues incluso le dijeron cuánto es que paga por la anualidad de la tarjeta.

Luego, le ofrecieron la reposición pero con la condición de firmar un nuevo contrato para que la tarjeta no tuviera anualidad.

Le dijeron que un ejecutivo acudiría a su domicilio y acordaron una hora para realizar el trámite.

Briones aclaró que el supuesto ejecutivo de Citibanamex en ningún momento le pidió su dirección, pero al siguiente día un hombre acudió a su casa, vestido como cualquier ejecutivo bancario.

“Cuando me dicen que vendrá un ejecutivo me empiezan a decir mi dirección registrada con ellos…decidí aceptar, puesto que hasta el momento no me habían solicitado ningún dato (ya los tenían)”

Roberto Briones