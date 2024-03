Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, quedó encantado con la participación de Cayetana Álvarez de Toledo en la Feria de las Ideas 2024, por lo que espera que que la diputada española regrese pronto a México.

La diputada por Barcelona en el Congreso de España fue invitada por Ricardo Salinas Pliego a participar en la Feria de las Ideas 2024, llevada a cabo en Puebla, en la cual criticó la política de “abrazos no balazos” para combatir la inseguridad en México.

Cayetana Álvarez aseguró que en el contexto de la política actual “proliferan los payasos, los peleles, los patanes y los pendencieros”. En principio, la diputada no dijo nombres porque consideró que “todos sabemos quienes son”, pero después declaró:

En ese sentido, consideró que los simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación son producto de las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para “enardecer a las masas” y no de resultados o afinidades, pues “el populismo está al alance de cualquiera”, dijo.

Ricardo Salinas Pliego celebró en redes sociales la participación de Cayetana Álvarez en al Foro de las Ideas 2024, hecho por el que dijo considerar una nueva invitación a México para la diputada española.

El mensaje del magnate se dio en respuesta a una publicación del monero Paco Calderón, quien consideró que el discurso de Cayetana Álvarez “no tiene desperdicio”:

“Nunca me enteré que estuvo Cayetana Álvarez de Toledo en México, pero cómo me hubiera gustado conocerla. Este discurso suyo no tiene desperdicio. ¡NO SE LO PIERDAN!”

Paco Calderón