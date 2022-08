El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que el costo de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, se excedió, en comparación con su presupuesto inicial.

El costo total de la obra fue de 18 mil millones de dólares, más del doble de los 8 mil 9191 millones de dólares que se le habían destinado inicialmente.

Desde la conferencia mañanera del 30 de agosto, AMLO dijo que, en efecto, hubo un incremento en el presupuesto, y explicó a qué se debió.

AMLO explicó las razones por las que el costo de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, incrementó al doble.

De acuerdo con el mandatario, esto se debió a que en el presupuesto inicial no se contemplaron “equipos que se necesitan”, por lo que se amplió el presupuesto.

Sin embargo, aclaró que el incremento no obedece a actos de corrupción, pues en la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, “nadie hizo negocio” para sacar provecho.

“Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Pero tienen que estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, que no hay corrupción, que ya no es el tiempo de antes”

AMLO