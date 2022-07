El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que para el próximo mes de diciembre la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, estará produciendo combustibles.

Durante su mañanera de este martes 26 de julio, AMLO explicó que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se encuentra coordinando la integración de todas las plantas que conforman la refinería Olmeca y reiteró su intención de que en diciembre ya se encuentre produciendo gasolinas.

Ante las múltiples críticas recibidas, AMLO señaló que otros países ya quisieran contar con una refinería como la de Dos Bocas, pese a que todavía no esté terminada ni produciendo gasolinas .

El presidente López Obrador indicó que lo importante es que “ya la tenemos”, dado que pronto producirá combustibles. “Todo a su tiempo”, apuntó.

“La refinería ya está construida, ah, ‘pero todavía no produce gasolina’... ya va a producir. Lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países contar con una refinería así... aun no integrada y aun no produciendo. Brincos dieran de alegría. Todo va a su tiempo”

AMLO