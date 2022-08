Durante la conferencia mañanera de hoy 17 de Agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que pensó en comprar el 51% de Banamex, pero no le dio tiempo.

Según dijo AMLO, habría pensado adquirir Banamex, el banco que ofertó Citigroup desde enero de este 2022.

De acuerdo con las palabras del presidente de México, llegó a pensar en que el gobierno fuera el dueño del 51% de las acciones del banco, y dejar el 49 por ciento a accionistas privados.

No obstante, ya no podrá ocurrir, pues según lo dicho por AMLO, ya no le da tiempo de realizar la operación de compra-venta y todo lo que implica.

Sin embargo, dejó abierta la opción para el próximo presidente o presidenta de México, pues conforme a sus palabras él es quien está sentando las bases de la transformación.

AMLO pensó en comprar Banamex

AMLO mencionó que tras el anuncio de venta de Banamex, realizado en enero 11 por parte de Citigroup, pensó en comprar el banco.

Conforme a las palabras del presidente de México, de haberlo comprado el gobierno se quedaría con el 51% de las acciones, mientras que particulares se quedarían con el 49 restante.

Pues, indicó que sería de gran ayuda para la nación ya que todos los bancos tienen utilidades.

Sin embargo, manifestó que ya no realizó la operación porque ya no tiene tiempo, pues su sexenio está a poco más de dos años de concluir (en 2024).

Y dijo que participar en una operación de este tipo requiere de más tiempo para consolidar un banco mixto con participación prioritaria del gobierno.

“Llegamos a pensar en la posibilidad de que el gobierno, la nación, fuese dueño del 51 por ciento de las acciones y que 49 quedara en manos de particulares ¿Por qué? Todos los bancos tienen utilidades. ¿Por qué no lo hicimos? Porque ya no tengo tiempo ya, para participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación prioritaria del gobierno” AMLO

Igualmente, AMLO comentó que de participar en la compra-venta de Banamex se tendrían que haber realizado diversas acciones, entre ellas:

convocar a accionistas nacionales



hacer una serie de cambios



Por lo que señaló que serán otros quienes realicen un proyecto de este tipo, pues él está sentando las bases de la transformación.

“Tendríamos que convocar a accionistas nacionales, hacer una serie de cambios y también imagínese cómo se iban a oponer los conservadores, si de por sí están muy rabiosos, irritados. Dirían: ‘ya llegó, no que no, ahí está el estatismo, el comunismo, el populismo’. ¿No? Ya vendrán otros porque nosotros estamos sentando las bases de la transformación” AMLO

AMLO solicita medidas a Banamex previo a su venta

AMLO aseguró que la venta de Banamex será muy buena para el país porque los directivos del banco han aceptado algunas de las sugerencias que hizo el gobierno federal para la operación financiera.

Entre las que destacó:

que tengan preferencia los inversionistas mexicanos en la compra

que los compradores tengan suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes

que quienes adquieran la institución financiera estén al día en el pago de sus contribuciones fiscales y dispuestos a pagar los impuestos correspondientes derivados de la compra-venta

que el patrimonio cultural de Banamex quede en México

Asimismo, AMLO mencionó que en una reunión agregó la sugerencia a la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, de que “ojalá y en la venta se garantizara el no despido de trabajadores”.

Algo que habrían tomado “en buen plan” los directivos del banco, por lo que el gobierno de AMLO señaló que va a facilitar que se lleve a cabo la operación de compra-venta, porque considera que ayuda al país.

¿Qué pasa con Banamex luego de que anunció su venta en enero?

Tras el anuncio de venta de Banamex en enero, se han presentado diversos interesados en la banca minorista mexicana.

Entre los interesados en un primer momento se encuentran:

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas



Banorte



Santander



Sin embargo, pese a que en primer momento se vieron muy interesados en la compra del banco, después dieron paso atrás y salieron de los posibles compradores, uno de ellos declaró que no se finalizó la compra porque el banco necesita mucho tiempo de inversión.

No obstante, hasta el momento continúan en conversaciones por una posible transacción:

Grupo Financiero Inbursa de Carlos Slim



de Carlos Slim Grupo Financiero Mifel de Mike Feldman,



Quienes hasta principios de agosto seguían en diálogos con la banca.

Cabe destacar que en varias ocasiones, AMLO ha solicitado a Banamex que el banco se venda a mexicanos.

Pues, acorde a sus declaraciones, de esa manera las utilidades se podrían reinvertir en el país, lo que no ocurriría si lo adquiere un extranjero.