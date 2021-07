AMLO llama “adorno” a la Cofece tras decir no al Gas Bienestar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), solo está de adorno como “un florero”.

Esto debido a que la Cofece criticó la creación de Gas Bienestar y aseguró que el abasto de gas LP a la población vulnerable se debería hacer a través de Diconsa.

AMLO aseguró que pese a las críticas que se han recibido hacia la creación de Gas Bienestar, la empresa que administrará Pemex no evitará que continúe la competencia.

El presidente AMLO afirmó durante la conferencia mañanera del 8 de julio que con Gas Bienestar no se quitará del mercado a los demás distribuidores de gas LP.

AMLO aseguró que Gas Bienestar sólo será un competidor más, a pesar de que las grandes empresas se asociaron para controlar el mercado del gas LP.

Por otra parte AMLO resaltó que hay una diferencia de más de 7 pesos en los precios pues Pemex vende el litro de gas LP en 13.5 pesos mientras que la iniciativa privada lo ofrece en 20.94 pesos.

Ante ello, AMLO invitó a la iniciativa privada a competir.

“Vamos a competir. ¿Qué quieren, la libertad del zorro en el gallinero?, eso ya no hay, no vamos a dejar en estado de indefensión a la gente y pues no lo hacemos en otros productos. No es una política generalizada, es esto porque nos esta perjudicando”

AMLO