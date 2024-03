Este lunes 25 de marzo iniciaron las vacaciones por Semana Santa 2024, y ante la duda de si todas las instituciones laborales trabajan o no, a continuación te aclaramos si abren los bancos en jueves y viernes santo.

Semana Santa en México comenzó el domingo 24 de marzo con el domingo de ramos, y a partir de ella se llevarán una serie de actos para conmemorar la pasión de Cristo, como se hace cada año, en donde destacan:

La entrada a Jerusalén

La última cena

El viacrucis

La muerte y resurrección de Jesús

Si bien todos estos actos son para conmemorar las creencias religiosas de la mayoría de los mexicanos, los días en que se celebra Semana Santa en México no son feriados, por lo que la gran mayoría de las empresas y sus trabajadores tienen actividades normales.

No obstante, en el caso de los bancos no es así, ya que los días jueves y viernes santo, el servicio bancario de México no opera en sucursales, por lo que deberás tomar precauciones.

Jueves y viernes santo no abren los bancos en México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autoridad encargada de supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero en México, informó que los bancos no abren jueves y viernes santo.

A través de un post, la dependencia indicó que los próximos días 28 y 29 de marzo de 2024 “serán días inhábiles para las entidades financieras” sujetas a su supervisión, por lo que pidió tomar precauciones y prever las operaciones.

En ese sentido, los bancos de México solo trabajarán hasta el próximo miércoles 27 de marzo, descansando el jueves 28 y viernes 29, y regresando a sus actividades normales el próximo lunes 1 de abril.

Los próximos días jueves 28 y viernes 29 de marzo de 2024 serán días inhábiles para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



🔹Toma precauciones y prevé tus operaciones. #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/ObybrMHXfe pic.twitter.com/mOQNiAEQdT — CNBV (@cnbvmx) March 25, 2024

¿Qué bancos no abren el jueves y viernes santo?

Con respecto a los bancos que no darán servicio los próximos jueves y viernes santo, la CNBV señaló que serán todos los que estén bajo su supervisión, siendo más de 50 entidades financieras que se encuentran en dicha lista.

A continuación te señalamos algunos de los bancos regulados por el CNBV:

ABC Capital

BBVA

BNP Paribas

Afirme

Mifel

ACTINVER

Autofin

Bancrea

Base

Banco Inbursa

Invex

Banorte

Banamex

Banregio

Santander

HSBC

Scotiabank

Cabe destacar que el listado también incluye a Banco Azteca y Bancoppel, no obstante, en el primer caso, la empresa asegura que opera los 365 días del año.