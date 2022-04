El próximo viernes 15 de abril del 2022 se festeja la Semana Santa, motivo por el cual los bancos no abrirán, ni ofrecerán servicios en ventanillas.

Las instituciones bancarias de México no laborarán el viernes santo, según lo establecido por el calendario de Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Dicha agenda de días no laborables por parte de los bancos, se dio a conocer el 24 de diciembre del 2021.

En ese sentido, si tú eres de las personas que necesita realizar un trámite u operación este viernes de Semana Santa, lo más recomendable es que tomes tus precauciones.

Sucursal de BBVA (Graciela López / Cuartoscuro)

El viernes de Semana Santa los bancos cerrarán de acuerdo con disposiciones del Diario Oficial de la Federación

El viernes de Semana Santa 2022, lo bancos no abren porque así lo establecieron las disposiciones de carácter general emitidas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según lo publicado el 24 de diciembre del 2021 en el DOF, las instituciones bancarias y financieras que deben suspender actividades el viernes de Semana Santa 2022 son:

Instituciones de crédito

Casas de bolsa

Bolsas de valores

Instituciones para el depósito de valores

Instituciones calificadoras de valores

Fondos de inversión

Sociedades operadoras de fondos e inversión

Sociedades Sociedades financieras populares

Comunitarias, entre otras

Cajeros automáticos, donde más se sienten inseguros. (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

Cabe aclarar que los bancos únicamente suspenderán actividades para trámites de ventanilla y asistentes de cuenta.

Los servicios que si estarán disponibles en los bancos, durante el viernes de Semana Santa son:

cajeros automáticos banca digital banca electrónica banca telefónica

Ahora bien, si un pago vence el día viernes de Semana Santa, se podrá realizar sin cargo alguno, hasta el día siguiente.

Así que no te dejes sorprender con algún tipo de cargo extra con tu banco, ya que no será válido al ser el viernes santo una jornada no laborable.

Cajero automático (Unsplash)

¿Qué otros días del 2022 no abrirán los bancos, además de Semana Santa?

El jueves 14 y el viernes 15 de Semana Santa, los bancos no abrirán, ni ofrecerán servicios en ventanillas para los clientes.

Además de esos días, en lo que queda del 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció otros 6 días inhábiles para las bancos en México.

Los otros días que los bancos permanecerán cerrados son:

domingo 1 de mayo

viernes 16 de septiembre

miércoles 2 de noviembre

lunes 21 de noviembre

lunes 12 de diciembre

domingo 25 de diciembre

Agenda bien esos días en tu calendario, para que no tenga ningún problema financiero con los bancos en las fechas que no abrirán operaciones.