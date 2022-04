Semana Santa 2022 está por llegar y para muchos significan vacaciones y días de descanso, por eso te decimos qué días no se trabajan.

A la llegada de Semana Santa 2022, la cual tendrá lugar del domingo 10 de abril al domingo 17 de abril.

Muchos son los que esperan con ansias estas fechas para tener algunos días de descanso y porque no hasta de salir a vacacionar.

Pese a esto debemos recordar que esta celebración se refiere a una festividad religiosa, en la cual se conmemora la llamada Pasión de Cristo.

Por lo que ante esto una de las preguntas importantes es ¿qué días de Semana Santa 2022 no se trabaja?

¿En Semana Santa 2022 no se trabaja?

Para los despistados, aquí les decimos sí se trabaja o no durante los días de la Semana Santa 2022.

Por lo que para los que piensan que en Semana Santa 2022 no se trabaja, lamentamos decirles que esto no es verdad, ya que estos días no son oficiales.

Esto según la Ley Federal del Trabajo que señala que Semana Santa no es una fecha de descanso obligatorio.

Lo que quiere decir que en Semana Santa 2022 si se trabaja, sin ninguna excepción.

Sin embargo es importante mencionar que en algunos lugares de trabajo, se da a los trabajadores el jueves y viernes santo de descanso.

Otra opción que se puede administrar para los que trabajen durante la Semana Santa 2022 es que puedan realizar su jornada laboral en la modalidad de home office.

Ante esto, es importante recalcar que pese a que se puedan dar estas opciones para los trabajos, la realidad es que durante la Semana Santa 2022 sí se debe trabajar.

Aunque sí deseas descansar en la Semana Santa 2022, como trabajador deberás pedir estos días en compensación a tus vacaciones correspondientes.

Por otra parte, los que sí tienen vacaciones y no deben asistir a las escuelas son miles de niños que disfrutarán de la Semana Santa 2022 sin problema alguno.

Ya que de acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa 2022 para los niños serán del 11 al 22 de abril.