El activista Julián LeBaron respondió a los ataques lanzados en redes sociales contra su familia y aseguró que los verdaderos vendepatrias, son aquellos políticos que permitieron a narcos adueñarse de México.

En entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, LeBaron rechazó los hashtag creados en Twitter donde se acusó a su familia de traidores y se pidió su salida del país. El también abogado aseguró que quienes promueven los insultos y descalificaciones son personas que no los conocen, por lo que no le preocupa lo que puedan pensar.

En ese sentido, consideró que quienes verdaderamente la han dado la espalda a México son los políticos que durante varios años permitieron que los cárteles del narcotráfico se hicieran de diversos espacios dentro del territorio nacional.

“Son personas que no nos conocen. Somos gente productiva que han tratado de hacer el bien todas nuestras vidas. No somos vendepatrias. Vendepatrias son los han permitido que los cárteles se adueñen de los espacios en el país. Tenemos al menos una década invadidos por narcoterroristas”. Julián LeBaron. Activista y empresario ganadero.

Celebran los LeBaron designación de Trump sobre cárteles mexicanos

En cuanto al anuncio de Donald Trump sobre la designación de los cárteles mexicanos como "grupos terroristas“, el activista dijo que si bien no respalda una posible intervención de Estados Unidos (EU), considera como algo positivo que por fín se nombre de esa forma a los criminales que masacraron a 9 miembros de su familia el pasado 4 de noviembre.

Julián LeBaron dijo que polémica declaración de Trump debe aprovecharse como un antes y después en la determinación del gobierno y los ciudadanos para hacer frente al crimen organizado.

La familia LeBaron asistirá a marcha del 1 de diciembre

Respecto a la marcha de este 1 de diciembre, convocada por diversas organizaciones civiles y a la que asistirán panistas y el matrimonio de Felipe Calderón y Margarita Zavala, confirmó su presencia junto a Adrián LeBaron, padre de Rhonita Miller, quien fue asesinada y calcinada con cuatro de sus hijos en Bavispe, Sonora.