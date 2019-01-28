La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mandó llamar de una comisión que tenía en Panamá al ex jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto, Eduardo León Trauwitz, por si es solicitado por las autoridades para ser investigado.

Mendoza aclaró en conferencia de prensa matutina que hasta el momento Trauwitz no tiene ninguna notificación oficial o judicial, sólo está a la espera de alguna de ellas.

El pasado 8 de enero, López Obrador dijo que el ex jefe de escoltas de Peña Nieto y titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) en Pemex está en la lista de personas investigadas por presunto huachicoleo.

La semana pasada la juez quinta de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, Patricia Marcela Diaz Cerda, negó cualquier orden de aprehensión contra Trauwitz a cambio de una garantía de 30 mil pesos, de acuerdo con El Financiero.