La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que Roberto Velasco Álvarez, quien hasta este día era el director general de Comunicación Social de la cancillería, asumirá la Dirección General para América del Norte.

En un comunicado, la dependencia federal señaló que el nombramiento cuenta con el aval tanto del secretario, Marcelo Ebrard Casaubon, como de Jesús Seade Kuri, el subsecretario para América del Norte.

El nuevo vocero de la cancillería será Daniel Millán Valencia, quien hasta ahora se desempeñaba como director general en las Oficinas del secretario Ebrard, y previamente estuvo en otros dos cargos.

Ebrard Casubón hizo otros dos nombramientos: Humberto Marengo Mogollón asumirá como comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA); mientras que Mario Chacón Carrillo coordinará la estrategia de impulso económico en Europa, acción dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

¿Quién es Roberto Velasco Álvarez?

La SRE detalla que Roberto Velasco Álvarez cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, donde además realizó una estadía en la oficina del alcalde de la ciudad. Ha laborado en la hoy extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Secretaría de Economía federal.

Por su parte, Daniel Millán es maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Essex, en Reino Unido. Inició su carrera en el periodismo y la docencia; previo a su llegada a la cancillería, fue director general de Medios Internacionales de la Presidencia.

Mario Chacón es diplomático de carrera con el rango de embajador en el Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como cónsul y embajador en diferentes representaciones de México en el exterior.

“Con estos nombramientos”, se lee en el texto, la SRE busca impulsar áreas estratégicas de la relación Estados y Canadá, que son dos de los socios más importantes que tiene México, así como la promoción de la inversión extranjera entre miembros de la Unión Europea.