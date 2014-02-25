México.- Personal de la Policía Federal logró la captura de Javier Garza Medrano, presunto líder de una organización criminal que opera en el estado de Tamaulipas, y quien está vinculado con los delitos de secuestro, extorsión y robo de hidrocarburos.

En un comunicado, la corporación precisó que los agentes federales localizaron y detuvieron en Guerrero a Garza Medrano, sin realizar un solo disparo, cuando se encontraba acompañado de cinco presuntos integrantes de su grupo delictivo, en un inmueble en el municipio de Taxco, Guerrero.

Los probables delincuentes fueron identificados como Oliver José Cruz Martínez, de 33 años; Christian Antonio Cruz Martínez, de 31; Leonardo Miguel de la Rosa Castillo, de 27; Carlos Edmundo Vargas Sánchez, de 32; y Víctor N., de 34 años.

Además, en el operativo fueron asegurados tres vehículos, un arma larga, una granada de humo, dos envoltorios de cocaína y documentación apócrifa.

Reportes de inteligencia señalan que Garza Medrano, de 36 años, está presuntamente vinculado con la distribución de droga en el Distrito Federal y en Tamaulipas, además era responsable de coordinar el traslado del alcaloide hacia Estados Unidos.

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), que dará seguimiento a las indagatorias correspondientes.