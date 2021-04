En la marcha en CDMX por el feminicidio de Victoria Salazar, mujeres quitaron las vallas que rodean Palacio Nacional



México.- La marcha por justicia para Victoria Salazar en la Ciudad de México CDMX llegó al Zócalo la tarde de este viernes, 02 de abril; mujeres feministas comenzaron a quitar las vallas metálicas que rodean Palacio Nacional y ya se han registrado algunos enfrentamientos con policías de la CDMX.

En videos que circulan por redes sociales se observa que las mujeres que asistieron a la protesta comenzaron a ingresar al Zócalo y de inmediato caminaron al frente del Palacio Nacional, que ya estaba resguardado por policías. Las mujeres quitaron parte de la valla metálica de tubo para intentar llegar a la fachada del recinto, pero fueron detenidas por elementos de seguridad.

Tal y como sucedió el pasado 8 de marzo, las mujeres intentan apartar la valla de policías que protegen Palacio Nacional, pero reciben gas extintor. Esta marcha salió del Monumento a la Revolución a las 14:00 horas, luego caminaron a la Representación del Gobierno de Quintana Roo en la colonia Roma y como destino final, la plancha del Zócalo.

Palacio Nacional Tomada de video

De acuerdo con medios presentes, al inicio de la movilización grupos de mujeres realizaron destrozos en las estaciones del Metrobús ubicadas sobre Paseo de la Reforma, mientras gritaban consignas como “Victoria no murió, la policía la mató” , "No se va a caer, lo vamos a tirar", "Me cuidan mis amigas, no la policía".

En la marcha también han estado presentes integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta y de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, quienes intentan mediar un diálogo entre la policía y las mujeres, además de asegurar que no se violen los derechos de las manifestantes.

Según la reportera Lizbeth Hernández, la policía activó extintores y lanzó gases contra las mujeres para evitar que avancen a las puertas de Palacio Nacional; mientras que las feministas, consiguieron tomar algunos escudos para intervenirlos y seguir exigiendo justicia por el feminicidio de Victoria Salazar y los miles de casos en el país.

#JusticiaParaVictoria



Feministas marcharon en protesta por el feminicidio de Victoria Salazar en CDMX.



Al llegar al Zócalo comenzó el enfrentamiento con la policía. pic.twitter.com/aCA7WDexOq — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 2, 2021

El feminicidio de Victoria Salazar

La tarde del sábado 27 de marzo, Victoria Salazar Arraiza fue detenida y asesinada tras ser sometida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo. En redes sociales circuló un video que muestra el abuso policial contra la víctima.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que fueron detenidos 4 policías, 1 mujer y 3 hombres, por su probable participación en el feminicidio de Victoria, mismo que fueron trasladados a centros de retención para ponerlos a disposición de un juez y se determine su situación legal.

Victoria Salazar Arriaza tenía 36 años de edad y era originaria de El Salvador. La mujer migrante tenía una visa humanitaria para residir en México desde marzo de 2019 y tenía 2 hijas menores de edad. Su muerte en manos de policías ha conmocionado al país.

La última información emitida por el gobierno de México fue que brindarán apoyo para buscar que las hijas de Victoria Salazar sean recibidas de manera legal en Estados Unidos; supervisarán la investigación del asesinato y van a vigilar que se hagan los trámites necesarios para el traslado de los restos de la víctima a El Salvador