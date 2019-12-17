Los activistas Julián LeBaron y Javier Sicilia alistan una marcha desde Cuernavaca, Morelos hasta la capital en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que reduzcan la incidencia de asesinatos.

LeBaron dijo en entrevista en Radio Fórmula que aún están planeando la marcha, pero que se prevé que salgan el jueves 30 de enero y lleguen al Zócalo entre el sábado 1 o domingo 2 de febrero.

El activista explicó que le pedirán al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que en seis meses se reduzcan el número de homicidios a la mitad y en caso de no poder, pedirles que renuncien.

“Proponer un emplazamiento de la autoridad para detener la masacre que hay en el país al 50 por ciento en un determinado tiempo o a retirarle la autoridad”. Julián LeBarón. Activista

Julián LeBaron invitó a todo el país marchar en sus respectivos estados finales de enero y a exigirle al gobernador que realice su trabajo en materia de seguridad.

Como ejemplo puso al municipio de Cherán, en Michoacán, ya que en 2011 los pobladores sacaron a los policías y las autoridades que, acusaron, estaban coludidas con grupos criminales. Ellos mismos se protegen y votan entre ellos sin partidos.

LeBaron dijo que este 17 de diciembre se reunirá con Sicilia y otros activistas para planear la marcha.

La tragedia de los LeBaron

El pasado 4 de noviembre, hombres armados mataron a seis niños y tres mujeres de la familia LeBaron, Miller y Langford entre los límites de Chihuahua y Sonora.

El gobierno federal tiene como hipótesis que el asesinato sucedió por un enfrentamiento entre los grupos rivales Los Salazar de Sonora y La Línea de Chihuahua, sin embargo, la familia no está de acuerdo porque hay varias contradicciones.

En entrevista radiofónica, Julián dijo que hasta el momento no ha habido avances en la investigación de autoridades estatales y federales.