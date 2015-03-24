Ciudad de México.- El Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) reiteró la revisión y análisis de la oferta presentada por grupo Radio Centro para obtener la licitación de una de las nuevas cadenas de televisión nacional.

En un comunicado, y como respuesta a una columna publicada en el portal 24 horas donde se critica el papel del instituto y de su presidente Gabriel Contreras, la autoridad en telecom asegura que el instituto cumplió con el protocolo para validar la licitación.

“Entre los requisitos exigidos por el IFT a los postores en esta licitación destaca la presentación de documentos que incluyen la declaración de la procedencia de los recursos, así como también se realizó, como parte del desahogo de las etapas del proceso, el análisis y evaluación de la información presentada”, dice el documento oficial.

“De igual forma, las bases establecen que para la determinación de los ganadores se debe evaluar el cumplimiento de las capacidades técnica, jurídica y financiera de los participantes”, agrega el IFT.

De acuerdo con varios señalamientos en la prensa nacional, Radio Centro estaría con complicaciones para cumplir con el pago de los 3 mil 058 millones de pesos del título de concesión.

El otro consorcio ganador de la licitación, Cadena Tres, ya pagó por adelantado este fin de semana sus mil 808 millones de pesos.

La empresa Pinfra, uno de los posibles compañeros de inversión del grupo de Francisco Aguirre, se desligó la semana pasada de cualquier inversión en la nueva cadena, mediante un comunicado a Bolsa Mexica de Valores.

Sin embargo, el IFT asegura que Radio Centro acreditó 415 millones de pesos como garantía de seriedad desde el inicio del trámite.