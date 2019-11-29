Julián LeBaron aceptó la invitación de Emilio Álvarez Icaza para que vaya al Senado a dar su testimonio como víctima de la violencia de la cual han sido objeto él y su familia.
En el arranque del debate por el punto de acuerdo mediante el que la cámara alta rechazaría las declaraciones del presidente Donald Trump para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, quien fuera ombudsperson de la Ciudad de México, tildó como reprobable la campaña en contra de la familia LeBaron.
Desde tribuna, el senador sin partido, pidió el respaldo de todos los grupos parlamentarios para invitar a las víctimas del atentado en Bavispe, Sonora, donde 9 integrantes de la comunidad mormona perdieron la vida, a que acudieran a rendir su testimonio.
Julián LeBaron acepta invitación de Emilio Álvarez Icaza
Emilio Álvarez Icaza invitó a Julián LeBaron a que se presentara en el Senado para que narrara su testimonio como víctima y remarcó que era vergonzoso el ataque en redes contra la familia, quien únicamente exige al gobierno mexicano acción y justicia.
Poco después, a través de su cuenta de Twitter, Álvarez Icaza informó que el activista había aceptado su invitación al Senado y añadió que sería por esa vía por donde también daría los detalles sobre la futura visita.
