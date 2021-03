Indep vende en subasta 5 aeronaves por más de 89 millones de pesos

Por la subasta de aeronaves el Indep logró obtener 89 millones 900 mil pesos

México.- El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) logró vender en un subasta cinco aeronaves de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por estas aeronaves el Indep obtuvo 89 millones 900 mil pesos , 53 por ciento más de su valor, informó el Indep en un comunicado.

La subasta se realizó en el antiguo Hangar Presidencial, donde aterrizaron los posibles compradores con sobres amarillos en mano. En total, el Indep recibió 17 propuestas de compra.

El director del Indep, Ernesto Prieto, dijo que estas aeronaves:

“Fueron adquiridas por administraciones anteriores y hoy, resultan en aviones y helicópteros que son prescindibles, además, de generar costos en mantenimiento que pueden ser canalizados a otros rubros” Ernesto Prieto

Las cinco aeronaves que vendió el gobierno son:

Lote 9. Helicóptero marca Eurocopter France tipo Superpuma, modelo AS-332L1, serie 2363, año 1993, 19 millones 782 mil 790 pesos. Lote 10. Helicóptero marca Aerospatiale tipo Superpuma, modelo AS-332L1, serie 2195, año 1987, 15 millones 243 mil 260 pesos. Lote 11. Helicóptero marca Aerospatiale tipo Superpuma, modelo AS-332L, serie 2084, año 1983, 4 millones 539 mil 530 pesos. Lote 14. Helicóptero marca Eurocopter France, modelo AS-332L1, con número de serie 2346, año 1991, 7 millones 131 mil 550 pesos. Lote 16. Avión marca Boeing Company, modelo 737-322, serie 24361, año 1989, 33 millones 200 mil pesos.

Difícil de vender avión presidencial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que el avión presidencial ha sido difícil. Esta aeronave no ha logrado venderse desde que Obrador era presidente electo.

AMLO dijo que a esta aeronave se le sigue dando mantenimiento y la Secretaría de la Defensa (Sedena) es la encargada de cuidarlo.