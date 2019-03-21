Por robo de combustible, mejor conocido huachicoleo, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante tribunales al general brigadier Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex).

También fueron citados por un juez de control de la Ciudad de México unos 21 funcionarios y ex funcionarios de la petrolera a una audiencia donde en abril les será formulada la imputación, según lo publica Reforma.

Puedes leer: Gobierno presenta plan para combatir el huachicoleo

La petición vino de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se informó que entre los acusados hay mandos operativos de Salvaguardia Estratégica así como agentes del Servicio de Seguridad Física (SSE) adscritos a la CDMX, San Martín Texmelucan, Estado de México, Tampico y Reynosa.

Abel Barajas revela en su nota que los citados ante el juez son, entre otros, el general de Brigada Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, gerente de Seguridad Física de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica; el teniente Coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, ex titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica, y el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de la SSE.

Recomendamos: Jefe de escoltas de EPN es investigado por huachicoleo, revela AMLO

Como se recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció sobre una investigación contra el general León Trauwitz, quien la mayor parte del sexenio pasado fue el responsable de Seguridad de Pemex.

Además, se le investiga por la compra millonaria de un sistema de espionaje para la petrolera a la transnacional italiana Hacking Team, que es proveedora del malware Da Vinci, el cual se le conoce por su efectividad para robar información, imágenes y audios de celulares y computadoras.