Será la periodista Guadalupe Juárez la moderadora del primer debate entre los candidatos presidenciales, programado para el próximo 6 de mayo en el World Trade Center del Distrito Federa.

Juárez, originaria de Zacatecas, conduce el noticiario matutino de Formato 21, en Grupo Radio Centro, junto con Sergio Sarmiento.

La moderadora del primer debate presidencial estudió periodismo en la escuela Carlos Septién García, y tiene un diplomado en Análisis Político Estratégico en el Centro de Investigación y Docencia Económica.

Juárez también fue moderadora en el primer debate presidencial para la elección de 2006.