Al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud lo acusan de llevar una gestión "irresponsable" de la pandemia del coronavirus.

México.- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) interpusieron una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Hugo López-Gatell.

A Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, los estudiantes de la UNAM lo acusan de llevar una gestión "irresponsable" de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Los integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios -que aglutina a alumnos de distintas facultades de la UNAM-, alegan en sla demanda que la "cínica" actuación de López-Gatell ha dejado miles de muertos en el país.

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó este martes 24 de noviembre 10 mil 794 casos de Covid-19 en 24 horas, por lo que acumula un total de un millón 60 mil 152 contagios de coronavirus, además de 813 nuevos decesos, los cuales suman 102 mil 739 muertes a causa de la enfermedad.

Los estudiantes de la UNAM que demandaron dijeron que la evidente irresponsabilidad y tendencia de López-Gatell a informar de manera incompleta y falaz al pueblo mexicano han tenido como resultado un cúmulo de homicidios de comisión por omisión.

Acusaron al médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público de la Secretaría de Salud de ser omiso en sus obligaciones y facultades.

En este contexto, la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios solicitó a la FGR que se investigue la gestión de Hugo López Gatell y que se aplique la ley.

“Los jóvenes mexicanos de la Unión no sólo solicitamos, sino que exigimos, que se aplique la ley", expusieron los quejosos en su demanda, quienes señalaron que dejaban claro "que no pertenecemos a ningún partido político que no sea esta, partiendo de la base de la conciencia de los jóvenes mexicanos".

Esta demanda se suma a la que presentó el Partido Acción Nacional (PAN) ante la FGR en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por negligencia criminal porque consideraron que "una cantidad importante de las más de 100 mil muertes por Covid-19" son resultado del “mal manejo de la pandemia”.