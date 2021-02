Elecciones 2021: Vicente Fox pide no votar por Morena

Fox pide que en las elecciones 2021 se vote por el PAN

México.- El expresidente Vicente Fox pidió a través de Twitter que en las elecciones 2021 no votar por Morena.

En una publicación el expresidente del PAN aseguró que Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cada día nos quita beneficios.

Fox preguntó a las y los usuarios si van a volver a votar por Morena en las elecciones 2021 y si no les ha bastado los tres años que AMLO ha estado en el cargo.

“Morena no da pie con bola. Cada día nos quita más de lo que tuvimos. De verdad vas a votar por ellos? No te bastan 3 años?? Recuerda el 6 de Junio por quien NO. NO a Morena” Vicente Fox

Elecciones 2021: Fox asegura que el PAN va a ganar

En varios tuits Vicente Fox ha insistido en su posición contra Morena, especialmente a cuatro meses de las elecciones 2021.

El pasado 15 de febrero el panista retuiteó una nota en la que el blanquiazul ser está “desmoronando”. Él escribió que es falso y que “van con todo”, incluso ganarán el próximo 6 de junio.

“Absolutamente falso. No se desmorona nada. Vamos con todo. Vamos a ganar junio 6. Va x México” Vicente Fox

Elecciones 2021, ¿qué se va a votar?

El próximo 6 de junio México tendrá las que el Instituto Nacional Electoral (INE) considera serán las más grande de la historia.

Para este proceso podrán participar casi 95 millones de personas en 30 entidades, 5 millones más que en 2018.

Los cargos por lo que se votará en las elecciones 2021 son:

500 diputados federales

15 gubernaturas

Mil 63 diputados de 30 congresos locales

Mil 926 ayuntamientos en 30 entidades

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha dicho que además de la importancia de estas elecciones, se suma a que se llevarán bajo circunstancias extraordinarias en medio de la pandemia de Covid-19.