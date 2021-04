¿Fuiste sorteado para ser funcionario de casilla? Te decimos que sucede si decidiste rechazar tu función en las elecciones 2021.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que las personas de apellido paterno con letra A y nacidos entre agosto y septiembre , serán quienes integren las casillas durante las elecciones 2021, pero ¿qué pasa si decides no participar como funcionario de casilla?

Los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) son quienes hacen la invitación a las personas que salieron sorteadas para ser funcionarios de casilla. Para las elecciones 2021 se necesitan a 1.5 millones de personas, sin embargo, como no todos aceptan cumplir con esta función, se les hace la invitación a 12.2 millones.

La selección de las personas a quienes se les extenderá la invitación para participar en las elecciones 2021 como funcionarios de casilla, es a través de un sorteo elaborado por los 300 Consejos Distritales del INE.

🙋🏻‍♀️🙋🏾 Así se eligen a las y los funcionarios de casilla, quienes cuentan los votos de sus vecinas y vecinos, y junto con el @INEMexico organizan las elecciones más grandes de la historia. #ElVotoSaleyVale #Elecciones2021MX #ContamosTodasContamosTodos https://t.co/BcqtmeuMYy pic.twitter.com/YXULk9ylzr — @INEMexico (@INEMexico) — @INEMexico (@INEMexico) April 9, 2021

¿Rechazaste el ser funcionario de casilla? Esto es lo que puede pasar

Recibiste la visita de los Capacitadores pero ¿decidiste no participar, sin saber qué es lo que puede pasar? Te decimos que sucede si rechazas el ser funcionario de casilla para las elecciones del 6 de junio.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta en el artículo 36, fracción V, que los ciudadanos están obligados a desempeñar las funciones electorales que les sean asignadas, sin embargo, no existe una sanción estipulada por la ley sobre el rechazo de esta.

Es decir, si te visitaron y decidiste rechazar tu función en casilla, no pasará nada, pues al no haber una sanción en la ley, se convierte en un acto voluntario no obligatorio .

Sin embargo, el INE señala que el ser funcionario de casilla contribuye a fortalecer la democracia de México.

"Es una manera de aportar al crecimiento de nuestro país, es ver que se lleven a cabo con legalidad las votaciones. Y hacer que se cumplan los deseos y la voluntad de la ciudadanía" Capacitadora a Asistente Electoral

Medidas sanitarias que tomará el INE para cuidar a los funcionarios de casilla

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, señala que el rechazo de la ciudadanía a cumplir con el cargo de funcionario de casilla, principalmente es debido a problemas de salud, a la falta de disponibilidad y al temor de contagiarse de Covid-19 .

✅ Conoce las medidas sanitarias aprobadas por el @INEMexico para las #Elecciones2021 y cuidar así de la salud de las y los electores, las personas funcionarias de mesas directivas de casilla y Capacitadoras/es Asistentes Electorales. #ElVotoSaleyVale https://t.co/Bcqtmedc70 pic.twitter.com/DN4yJY9kHr — @INEMexico (@INEMexico) — @INEMexico (@INEMexico) April 4, 2021

Durante la organización de las elecciones 2021, el INE ha diseñado un proceso electoral libre de contagio , pues están tomando las medidas pertinentes señaladas por el gobierno para evitar el expandir el virus entre los ciudadanos y participantes electorales.