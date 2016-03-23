México.- Los atentados terroristas ocurridos en Bruselas ocupan la mayor parte de las portadas de los diarios de circulación nacional en México pero uno de ellos destaca por ser desafortunado y lamentable.

El diario local “Metro” utilizó la imagen que dio la vuelta al mundo tras el doble estallido en el aeropuerto de Zaventem hecha por la periodista Ketevan Kardava. Fiel a su estilo, el diario agregó a la sensible imagen un “la cosa está… de la belga”.

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar esa muestra de periodismo “hecho en México” y de manera irónica demandaron que sea reconocida con el prestigioso Premio Nacional de Periodismo.

que desafortunada portada. Qué pena sus encabezados por llamar la atención {username} (@Tirodopolus) March 23, 2016

la pura finura y delicadeza con ese encabezado... {username} (@RanaDelDemonio) March 23, 2016

La historia detrás de la imagen

La periodista Ketevan Kardava hizo el retrato de una mujer con miedo reflejado en el rostro tras la doble explosión ocurrida en el aeropuerto de Bruselas que dejó un saldo de al menos 11 personas muertas.

En pocas horas el retrato definiría el atentado y sería publicado en varios medios digitales alrededor del mundo. Kardava pretendía tomar un vuelo a Ginebra para cubrir el diálogo entre Rusia y Georgia, su país natal, hasta que escuchó la primera detonación.

“Puertas y ventanas volaron”, dijo en entrevista con Time. “Todo era polvo y humo. A mi alrededor había muchas personas sin piernas, recostadas sobre charcos de sangre”. Al observar esa escena, su primera reacción fue buscar las suyas. “No podía creer que todavía las tuviera. Estaba en estado de shock”, narró.

Un minuto después, la segunda explosión hizo correr a todos por sus vida. “Yo también quería correr a un lugar seguro. Pero también quería hacer fotos. Como periodista, tenía el deber de tomar esas imágenes y mostrarle al mundo lo que estaba pasando. Sabía que era la única (periodista) en el lugae”.

Sobre la mujer de la chaqueta amarilla, Karadava la recuerda en shock, sin palabras. “No lloraba, sólo miraba a alrededor con miedo”. Antes de ser obligada a desalojar el aeropuerto, fotografió al jugador de baloncesto Sebastien Bellin. “Tuve que dejarlos y buscar un lugar seguro. Espero que estén bien. Confío en que superarán este momento”.