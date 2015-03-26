Ciudad de México.- El periodista y ex conductor de programa Monitor en Grupo Radio Centro José Gutiérrez Vivó aseguró que la compañía radiofónica no cuenta con los recursos para pagar la licitación para una de las nuevas cadenas nacionales de televisión.

En entrevista con el diario El País, Gutiérrez Vivó, quien fue popular por casi 30 años en la radio mexicana, explicó que el dueño de Radio Centro Víctor Aguirre aún le debe 35 millones de dólares por una demanda que presentó en 2002.

Gutiérrez Vivó actualmente reside en San Antonio, en Estados Unidos. En 2008 transmitió por última vez su noticiario en México, al no poder pagar los salarios pendientes de sus trabajadores.

Respecto a la oferta de 3 mil 058 millones de pesos que Grupo Radio Centro presentó al IFT para adquirir el título de la concesión, el conductor asegura que la empresa de Aguirre no tiene recursos para cubrir el pago.

“El señor Aguirre no cuenta con ese dinero. Estoy al tanto de sus estados fiscales y las presentaciones que hacen cada tres meses sobre las finanzas de la empresa. O se sacó la lotería y no nos lo ha dicho o hay alguien atrás que está poniendo el dinero mientras él pone la cara”.

Mientras Radio Centro aún no ha pagado la consesión, el grupo de Cadena Tres ya liquidó los mil 808 millones de pesos de su licitación.