México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, troleó en plena conferencia de prensa al encargado de comunicación social de esa dependencia, Roberto Velasco, mejor conocido como “Lord Cacahuates”.

El canciller mexicano aprovechó el informe de esta tarde para recordar la afición de su colaborador, quien la semana pasada fue exhibido por “agandallarse” la botana ofrecida por funcionarios estadounidenses durante la negociación por la posible imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas.

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En la ronda de preguntas de este martes, Ebrard Casaubón se encontraba respondiendo el cuestionamiento de un reportero, cuando de pronto Velasco intentó apurar su respuesta para dar espacio a más preguntas. El funcionario federal decidió distribuir su tiempo conforme a lo requerido por cada reportero y le pidió calma a su colaborador.

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Sobre el informe presentado por el canciller, se detalló que el plazo de 45 días fijado para evaluar el acuerdo alcanzado en Washington DC servirá para conocer sus resultados. En caso de que no se registre una disminución en los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, Marcelo Ebrard adelantó que Estados Unidos buscará que México adopte la figura de “tercer país seguro”.