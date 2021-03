Por falta de justicia en denuncia contra Salgado Macedonio, Basilia Castañeda solicitó protección a mecanismos nacionales e internacionales



México.- Basilia Castañeda Maciel, mujer que hace unos meses denunció públicamente y ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Félix Salgado Macedonio por violación, en hechos ocurridos hace más de dos décadas, cuando tenía 17 años de edad, informó sobre su petición de protección a mecanismos nacionales e internacionales por la falta de justicia en su caso.

A través de videos que compartió con las agencias Cimacnoticias y SemMéxico, la víctima evidenció el peligro en el que se encuentran ella, su familia y las abogadas que la acompañan pues han aumentado los señalamientos en su contra de personas que aseguran que ha sido manipulada para señalar a Salgado Macedonio como agresor sexual.

“El daño que me están haciendo al no escuchar mi voz, y al incumplimiento a las obligaciones para garantizar el acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, mi familia, la familia de mi esposo, y para las abogadas que me acompañan”. Basilia Castañeda Maciel

Según la denuncia de Basilia, ella fue atacada por el político cuando tenía 17 años; la violó sexualmente en su casa, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, cuando fue a pedirle ayuda para regresar a Tecpan de Galeana, donde vivía.

Acusan que buscan desacreditar su denuncia contra Félix Salgado Macedonio

Por la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), donde determinaron que los agravios contra Salgado Macedonio eran infundados, la mujer acusó que buscan desacreditar su denuncia, “tanto como defensora de derechos políticos, como víctima de violencia sexual en el ámbito político, entristece y es completamente contrario a los principios de Morena”.

“Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños. Da vergüenza hasta dónde militantes y simpatizantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos a defender en el partido”. Basilia Castañeda Maciel

Basilia también se dirigió al presidente AMLO y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quienes han respaldado en diferentes ocasiones la candidatura de Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero al repetir que fue el ganador de las preferencias electorales y que son ataques con fines electorales.

Cabe recordar que la denuncia de Basilia fue enviada por la FGR a la Fiscalía de Guerrero, donde fue desechada porque “prescribió la acción penal” ; la otra denuncia fue presentada en 2016 y ratificada en 2017 por una mujer que trabajó con el político cuando era director del periódico La Jornada de Guerrero, y esta investigación sí sigue abierta.

CNHJ niega medidas de protección a víctima

En los videos compartidos, Basilia Castañeda también expuso que desde el 5 de enero pasado pidió medidas de protección a la CNHJ pero no ha obtenido respuesta favorable pese a “las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena” y también acusó humillación al momento de que la citaron para realizar su testimonio.

Al final de su mensaje, Basilia Castañeda pidió a las autoridades, a los dirigentes del partido y a la sociedad en general que construyan las condiciones para que las mujeres que denuncian tengan seguridad para ser escuchadas y acceso a la justicia.

Luego de que la CNHJ de Morena determinó que el proceso para la elección del candidato a la gubernatura de Guerrero fuera repuesta por las denuncias de violación contra Félix Salgado, este 1 de marzo la Comisión Nacional de Elecciones del partido acordó por unanimidad la realización de una nueva encuesta, sin embargo el político aseguró que participará de nuevo .

Morena informó que en los próximos días se informará el resultado de dicha reposición de procedimiento, así como el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura del estado.