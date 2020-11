AMLO recordó que la 4T prohibió el uso de glifosato en programas federales

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó un anteproyecto de decreto emitido por la Secretaría de Agricultura (Sader), que pretendía permitir al Gobierno de México el uso de glifosato, y el cual fue publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

AMLO dijo en la conferencia mañanera de este 19 de noviembre que se eliminará el uso del glifosato en la medida que haya opciones, dejando marcado que está prohibido el uso de este agroquímico en actividades gubernamentales.

"No se va a publicar porque la instrucción es que no se utilice ese agroquímico en actividades del gobierno y que Conacyt lleve a cabo una investigación para buscar la forma de sustituirlo" AMLO. Presidente de México

AMLO refirió que quizá quienes hicieron el proyecto no tomaron en cuenta las definiciones sobre el uso del glifosato, recordando que en su mandato hay pluralidad y distintos puntos de vista, aunque el tema ya estaba acordado.

Aunado a ello, AMLO resaltó que el químico no se usa en la siembra de árboles maderables que se lleva a cabo con el programa Sembrando Vida, así como tampoco se permite el maíz transgénico.

AMLO revisará continuidad a concesiones de agua

AMLO indicó en la mañanera que se revisará el aval que se dio de parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, a una iniciativa de la Ley General de Aguas, para permitir dar continuidad por 30 años a las concesiones.

El presidente dijo no estar enterado pero adelantó que se revisará, porque no se debe privatizar el agua y se debe buscar oren en su manejo, por problemas serios como lo ocurrido en Chihuahua.