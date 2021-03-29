México.- El presidente AMLO anunció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciará una investigación en contra del director del Hospital del Infantil de México (HIM), Jaime Nieto Zermeño, quien podría estar involucrado en la negligencia de medicamentos para niños con cáncer.

En un conferencia mañanera de este jueves 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó una supuesta red de complicidad entre directores de hospitales públicos y empresas mexicanas proveedoras de medicamentos, las cuales estarían ejerciendo presión para tratar de mantener su monopolio en el sector.

En ese sentido, aseguró que su gobierno sí cuenta con los medicamentos requeridos para la cobertura nacional de niños con cáncer. Sin embargo, los directivos de centros de salud como el Hospital Infantil de México "Federico Gómez", estarían en colusión con representantes de la empresa PISA para mantener el control de la dotación de los insumos, mismos que el gobierno del presidente AMLO decidió adquirir de forma directa en otros países debido a las prácticas de corrupción heredadas de los gobiernos anteriores.

"Es una hipótesis, de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era las que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos y quiere seguir teniendo el control del abasto. La SFP va abrir una investigación contra los directores, de éste, del Infantil" AMLO. Presidente de México.

Agregó que existe una "mafia" que se empeña en mantener el control en el abasto de medicamentos, aún y cuando la empresa señalada demostró no contar con la capacidad de abasto desde 2019 . López Obrador insistió en que actualmente se cuentan con los medicamentos demandados, pero son los médicos directivos responsables los que se rehusan a aplicaros en los niños.

Jaime Nieto Zermeño fue designado como director general del "Federico Gómez" para el periodo de 2012 a 2018. Ya con el gobierno de AMLO en turno, el médico fue ratificado en el cargo por la Junta de Gobierno del centro de salud, pero ahora para el periodo de 2019- 2024. A su toma de protesta asistió el actual titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer Varela.

AMLO indicó que la destitución de los directivos involucrados es un proceso complicado, por lo que su gobierno esperará el resultado de las investigaciones en curso para resolver de qué manera proceder a fin de resolver la emergencia.