Julián LeBaron envió un duro mensaje al presidente AMLO previo a su reunión con el tabasqueño, sobre quien dijo tiene la obligación de cumplir su mandato porque es su empleado y el de todos los mexicanos.

En entrevista para Milenio, el activista de la comunidad mormona agredida a principios de noviembre por integrantes del narcotráfico, afirmó que la ciudadanía tenía la obligación de declararle la guerra al crimen y exigir la renuncia de las autoridades ineficaces frente a la violencia .

La familia LeBaron -quien tiene la doble nacionalidad: mexicana y estadounidense- acudió ante el gobierno presidido por Donald Trump para solicitar que el narcotráfico sea clasificado como terrorismo.

Por ello, Julián LeBaron afirma que a casi un mes del asesinato de 9 integrantes de su comunidad, no hay forma en que las autoridades desconociesen el domicilio y lugares de esparcimiento de los responsables que residen en las mismas zonas.

Julián LeBaron pide a sociedad no ser cómplice de crimen organizado

El activista mormón considera que no denunciarles, vuelve a quienes conocen los ilícitos, en cierta forma cómplices permitiendo a los miembros del crimen organizado obrar con la omisión de las autoridades.

En ese sentido, Julián LeBaron expresó su inconformidad con todos los niveles gubernamentales incluido el del presidente AMLO, así como con los gobernadores de Sonora - Claudia Pavlovich - y de Chihuahua -Javier Corral-, puesto que el ataque se perpetró en una zona limítrofe entre ambas entidades.

Cuestionó que al crimen organizado se le permita operar armamento, pero se le niegue a los ciudadanos para su defensa, por lo que su intención en la reunión con el político tabasqueño será que le brinde respuestas sobre la masacre en Bavispe, Sonora.

El activista insistió en que AMLO tiene una obligación como servidor público: “es mi empleado y el de todos los mexicanos”, por lo que considera que existe un desamparo de la sociedad frente a la violencia y lo llamó una traición a dios, su familia y su hombría” tras el fallecimiento de sus familias.