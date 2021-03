AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este martes 9 de marzo desde Palacio Nacional

México.- El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este martes 9 de marzo desde Palacio Nacional, un día después de la histórica marcha del 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer que dejó indignación entre manifestantes por el uso de gas lacrimógeno y maniobras de encapsulamiento.

AMLO podría ser cuestionado por las acciones de policías en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que si bien estuvieron a cargo del gobierno de la CDMX, parecen seguir una línea nacional en cuanto a la actitud sobre marchas feministas.

Además, AMLO podría referirse en torno al polémico uso de "inhibidores de drones" por parte de elementos de seguridad desplegados en el techo de Palacio Nacional, situación que generó alarma entre manifestantes por tratarse de sujetos no identificados con aparatos similares a armas entre sus manos.

Como todos los martes, funcionarios del sector Salud asistirán a la conferencia mañanera para presentar "El Pulso de la Salud" , en donde se darán a conocer avances respecto a la vacunación contra el Covid-19 en México, y la situación general de la pandemia.

Mañanera: AMLO asegura que mujeres "no llenaron" el Zócalo por violencia en protestas



AMLO aseguró que manifestantes del 8 de Marzo, por el Día Internacional de la Mujer, "no llenaron" el Zócalo del Centro Histórico porque otras mujeres no comparten el sentido violento de sus protestas.

En su conferencia mañanera, AMLO dijo que la violencia no es el camino y lamentó las agresiones a mujeres policías con gasolina, al asegurar que se trató de un acto que da tristeza y "vergüenza" .

Afirmó que las mujeres policías "actuaron muy bien", y dijo que su gobierno continuará impulsando el respeto a los Derechos Humanos en las protestas, por lo que rechazó caer en cualquier tipo de provocación de manifestantes.

"La gente no está de acuerdo con esto, no puede estar de acuerdo, por eso ante una causa tan noble como son los derechos de la mujer, no llenan el Zócalo porque hay muchas mujeres, millones, que defienden la causa, pero de esa manera, de esa forma" AMLO

Mañanera de AMLO: Con aguinaldos de funcionarios se compraron 80 ambulancias

El presidente AMLO informó que con los aguinaldos no cobrados por funcionarios de alto nivel, su gobierno recaudó más de 130 millones de pesos para la compra de 80 ambulancias, las cuáles serán enviadas a hospitales y centros médicos del IMSS-Bienestar.

En la conferencia mañanera de este martes 9 de marzo, AMLO hizo un enlace en vivo con los directores del IMSS y del Insabi, Zoé Robledo y Juan Ferrer, respectivamente, para la presentación de 24 de las 80 ambulancias adquiridas con las aportaciones voluntarias.

Zoé Robledo destacó que las ambulancias cuentan con todo el equipo necesario para un correcto funcionamiento, y precisó que las primeras 24 unidades serán enviadas a municipios de alta marginación.

Mañanera: AMLO destaca que su gobierno no reprimió la protesta en el Día de la Mujer

AMLO asegura que su gobierno demostró ser distinto, "y no represor", con su respuesta ante las marchas y protestas del 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer, debido a que no hubo heridos graves y se evitó la confrontación entre policías y manifestantes.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de marzo, AMLO celebró que "el muro" de vallas levantado en Palacio Nacional haya funcionado para contener a provocadores de la marcha, e insistió en que este tipo de manifestaciones "violentas" no se registraban en otros gobiernos, por lo que acusó al "conservadurismo" de impulsar este tipo de actos bajo la bandera del feminismo.

Destacó que no hubo personas lesionadas graves en la protesta, ni del lado de las policías ni de las manifestantes , y aclaró que su gobierno seguirá con los esfuerzos de transformación.

"Esto muestra con claridad que somos distintos, no somos represores, se garantizan libertades, se evita la violencia y vamos a seguir adelante" AMLO



Mañanera: AMLO celebra que "el muro" de Palacio Nacional ayudó contra provocadores del 8M

AMLO aseguró que "el muro" de vallas levantado en Palacio Nacional ayudó a contener a provocadores durante la marcha del 8 de Marzo por el Día Internacional de la Mujer.

En su conferencia mañanera, AMLO celebró haber ordenado levantar "el muro" de Palacio Nacional debido a que de esa forma se evitó la confrontación directa entre policías y manifestantes.

Aseguró que la autoridad no cayó en provocaciones pese a que las mujeres policías fueron agredidas y hasta quemadas, y lamentó que manifestantes llegaran al Zócalo armados y armadas con martillos y sopletes.