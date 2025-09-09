Según Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) estos son los seguros de auto que más tardan o niegan pagos, para que lo tomes en cuenta.
Acorde con las cifras de Condusef, en México sólo 3 de cada 10 autos cuentan con seguro, pese a que implica un riesgo no sólo económico, también jurídico para el dueño o terceros afectados.
Por lo mismo, recomienda conocer tanto los tipos de seguro de auto, como comparar costos, ya que Condusef recomienda que es mejor estar asegurado aunque no llegue a utilizarse, a requerirlo y no tenerlo.
Seguros de auto que más tardan en pagar o niegan los pagos según Condusef
Acorde con Condusef, son varias las aseguradoras que presentan reclamos, en su mayoría porque tardan en pagar o en definitiva niegan los pagos y estas son las que tienen más reclamaciones al respecto:
- Chubb, tarda 23 días hábiles en dar respuesta
- Cardif, 19
- MetLife México un total de 17
- Seguros Banorte, igualmente 17
Sin embargo, una vez que la documentación es entregada y dependiendo de la causa, las aseguradoras suelen tardar en pagar entre 10 y 20 días hábiles por accidente de auto, o hasta 30 días naturales por el robo total de un vehículo no recuperado.
Mientras que las aseguradoras que resolvieron menos reclamaciones por siniestro a favor del asegurado fueron:
- GNP 5%
- Seguros Banorte 5%
- MetLife México 8%
Por otra parte, Condusef recibe diversas reclamaciones contra los seguros de auto, al menos del 34% son por negar los pagos, mientras que el 19% es debido a que tardan en pagar reparaciones, o el 14% por no cubrir la indemnización.
Y en este tenor, los seguros de auto que más quejas tienen ante Condusef son:
- Quálitas
- GNP
- Chubb
¿Qué hacer si la aseguradora me niega el pago? Condusef responde
Si la aseguradora te negó el pago de tu seguro o la indemnización de manera injustificada, hay diversas vías legales para exigir tu dinero, como explica Condusef, entidad ante la cual deberás presentar una queja.
Para ello deberás presentar una queja primeramente ante la aseguradora, reunir evidencia como la póliza y corres o mensajes, así como fotos del accidente, que en caso de no proceder ante Condusef, puedes demandar por incumplimiento de contrato.
Las aseguradoras te pueden negar el pago de manera justificada por diferentes razones, desde cláusulas abusivas (que deben someterse a revisión y reportarse) o incumplimiento del contrato, así como:
- falto de pago
- no reportar a tiempo
- conducción bajo la influencia de alcohol o drogas
- fraude
¿Qué seguro de auto es mejor? Según Condusef, sería este
Condusef también te dice cuál es el mejor seguro de auto, acorde con sus calificaciones en general de sus productos:
- Mapfre: 8.08
- Axa: 8.05
- GNP: 7.88
Sin embargo, también se debe considerar otros rubros al momento de comprar tu seguro de auto, como el Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (Idatu) y estas fueron las mejores calificaciones de Condusef:
- Metlife México: 9.87
- BBVA Seguros: 9.86
- Mapfre: 9.86
- Citibanamex Seguros: 9.81