La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, respondió al presidente de Argentina, Javier Milei, por las críticas que hizo a su homologo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su conferencia de la verdad de hoy 27 de marzo, Xóchitl Gálvez le dijo a Javier Milei que “no le permite” que hable mal de AMLO, luego de que el presidente argentino calificó al mandatario mexicano como “ignorante”.

La declaración del presidente argentino fue una respuesta a las constantes aseveraciones en su contra, realizadas por AMLO desde Palacio Nacional, donde inclusive el mandatario federal lamentó el triunfo del ahora presidente de Argentina.

Cabe destacar que Javier Milei habló de AMLO al ser cuestionado sobre las elecciones 2024 en México, a realizarse el próximo domingo 2 de junio, en donde se renovará la presidencia del país y cuya candidata oficial, Claudia Sheinbaum, es señalada con gran ventaja.

Pues la confrontación entre AMLO y Javier Milei es por las teorías políticas y económicas que defienden cada uno, mismas que predica la candidata presidencial de Morena, y por lo que el presidente argentino también se pronunció sobre ella , ya que son contrarias a lo que él defiende.

Xóchitl Gálvez pide a Javier Milei que le deje a ella hablar mal de AMLO

En su conferencia de prensa de hoy 27 de marzo, Xóchitl Gálvez fue cuestionada por las palabras que dijo Javier Milei contra el presidente mexicano, a quien señaló como ignorante.

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México respondió al presidente argentino que obtuvo la victoria en 2023 y que ha sido fuertemente criticado por sus políticas e ideas, que es ella quien debe hablar mal de AMLO.

“Yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente, de eso me encargo yo”, sentenció Xóchitl Gálvez como respuesta al video en donde el argentino habla sobre AM

Esto debido a los constantes enfrentamientos que ha tenido la candidata de la alianza PAN, PRI y PRD con AMLO y los integrantes de Morena, a quienes busca sacar del gobierno federal en las elecciones 2024.

Javier Milei habla de AMLO y de Claudia Sheinbaum; esto es lo que dijo

En redes sociales circula el fragmento de una entrevista realizada a Javier Milei por CNN en Español, en donde el periodista Andrés Oppenheimer cuestiona al presidente argentino sobre diversos temas, entre ellos AMLO y las elecciones 2024 en México.

El conductor de la entrevista dijo a Javier Milei “México va a tener elecciones el 2 de junio, tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted”.

Ante esto, de forma inmediata, Javier Milei respondió: “Es un halago, es un halago digo que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.

Posteriormente, el periodista señaló:

“Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina, ¿qué reacción?” Andrés Oppenheimer

Ante esto, Javier Milei respondió que fue la política que defienden AMLO y su candidata presidencial, lo que señaló como ‘Kirchnerismo’, quien llevó a Argentina a padecer los problemas económicos actuales.

Pues según refirió, la política socialista que defienden el presidente de México y su candidata le costó a los argentinos el 80% de sus ingresos y aumentó a más del 50% la pobreza en la nación de América Latina.

“Hay que ver porque si lo buena era el Kirchnerismo, yo le comento que en la década de los 90, Argentina tenía un salario promedio de 1,800 dólares, que convertido en moneda de hoy serían 3,000 dólares, pero hoy, el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, es decir, que el populismo que ellos tanto ponderan, el llamado socialismo del Siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más de 50%, porque hay más de cinco millones de argentinos a los que no les alcanza para comer” Javier Milei

La entrevista realizada al presidente argentino será transmitida el domingo 31 de marzo por CNN en Español a las 21:00 horas tiempo Miami y a las 10:00 p.m. de Buenos Aires, señaló la cadena de noticias.

¿Cómo va Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones presidenciales 2024?

De acuerdo con la encuesta MetricsMX del 1 de marzo sobre los candidatos presidenciales de las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez ronda el 20% de apoyo a su candidatura.

Conforme a la encuesta, el apoyo de las y los ciudadanos con respecto a las elecciones 2024 es el siguiente:

Claudia Sheinbaum, con el 61% de los votos,

Xóchitl Gálvez, con el 20% de los votos,

Jorge Álvarez Máynez, con el 4.4% de los votos

Encuesta MetricsMx al 1 marzo 2024 (Eduardo Díaz)

Todo lo que tienes que saber de las elecciones 2024 en México

Las elecciones México 2024 se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, bajo la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En estás elecciones 2024 están en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, s iendo:

La Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Así como las gubernaturas y jefatura de gobierno de las siguientes entidades:

Ciudad de México (CDMX)

Chiapas

Guanajuato

Jalisco

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Es importante resaltar que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México, pues el INE señala un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanas y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal y cuentan con credencial para votar vigente.