Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México, quiso increpar a María Luisa Alcalde por la inseguridad en México; pero no esperaba esta respuesta de la titular de la Secretaria de Gobernación.

Este miércoles 11 de octubre, la senadora intentó exhibir las crisis internas y actos de violencia que se viven en nuestro país, hechos que “demuestran” que Morena es la “gran desilusión de México”.

Y es que, de acuerdo con Xóchitl Gálvez, estos son algunos de los malos resultados en seguridad que ha obtenido el Gobierno Federal:

Violación de derechos humanos de migrantes

Debilitamiento a las instituciones

Poder Judicial debilitado

Impunidad de feminicidios por parte de las Fiscalías

Crimen Organizado gobernando en varias comunidades de México

María Luisa Alcalde contestó a estos señalamientos y enfatizó que si Morena fuese la “gran desilusión de México”, el presidente no contaría con el 70% de aprobación.

.@XochitlGalvez recrimina a Luisa María Alcalde los malos resultados en seguridad interior del Gobierno Federal.



▪️ Violación de derechos humanos de migrantes

▪️ Detestan la autonomía de los órganos

▪️ Buscan un Poder Judicial debilitado para cometer ilegalidades sin freno

▪️… pic.twitter.com/zmpXKRE7VV — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 11, 2023

Esta fue la contestación de María Luisa Alcalde a las acusaciones de Xóchitl Gálvez

“En un minuto me contestará y tiene dos opciones; si acepta lo que le digo y quiere hacer bien su trabajo, pero seguro me dirá que este no es un asunto de su competencia ” fue la manera en que Xóchitl Gálvez retó a María Luisa Alcalde.

Aunque la candidata del Frente Amplio no esperaba una contestación, María Luisa Alcalde rectificó varios puntos de los que se le acusa a Morena:

“Xóchitl Gálvez planteaba el tema de la desilusión del pueblo de México, también lo respetamos, pero eso no traducen las encuestas, donde hoy nuestro presidente tiene una aprobación del 70%” María Luisa Alcalde

Sobre la crisis migratoria, indicó que esta se trata de manera estructural y coordinada, apelando siempre por el derecho internacional.

También defendió la actual estrategia de seguridad, en la que se refleja una baja en la incidencia delictiva del 24%, así como la baja al 80% en materia de secuestros.

“La desilusión de la senadora Xóchitl Gálvez, la respetamos. Pero el presidente tiene una aceptación del 70%. Porque es un gobierno del pueblo y para el pueblo. El sureste en 5 años, pudieron ver la transformación de su territorio”



Luisa María Alcalde.

RT👇 pic.twitter.com/swijmamu20 — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) October 12, 2023

Luisa María Alcalde sobre acusaciones de injusticias en casos de feminicidios por Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez criticó el numero de victimas que no han encontrado justicia, haciendo énfasis en los casos de feminicidio que no han sido atendidos por las fiscalías.

Además, criticó que Morena se opuso al tema de la Fiscalía Carnal, misma que hoy apoya; también denunció la reelección de Cristina Godoy como la fiscal de la CDMX.

Al respecto, María Luisa Alcalde negó dicha acusación al recordar que fue el gobierno morenista el que mantuvo acciones en contra del fiscal Uriel Carmona, acusado de encubrir feminicidios.

Este hecho fue respaldado por militantes del partido guinda, quienes acusan que Uriel Carmona ha sido defendido principalmente por los panistas.

“El Fiscal de Morelos trató de modificar elementos probatorios para identificar un feminicidio”; @LuisaAlcalde



Esto dijo la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, luego de que Xóchitl Gálvez dijera que el gobierno “oculta los feminicidios”.



Recordemos que Uriel… pic.twitter.com/0caaNr4TXZ — Polo Puga (@polopugamx) October 11, 2023

Xóchitl Gálvez: Estos son sus resultados en las encuestas Metrics MX y SDPNoticias

Xóchitl Gálvez se ha posicionado como la segunda candidata más fuerte en el tracking diario de Metrics Mx y SDPnoticias del 9 de octubre.

Según los resultados, Xóchitl Gálvez se coloca en el segundo lugar con una desventaja de más de 30 puntos.

Claudia Sheinbaum, primer lugar con un 57.6% de los votos

Xóchitl Gálvez, en segundo puesto con el 25.2% de los votos

Cualquier candidato de Movimiento Ciudadano, en tercero con 6.3%